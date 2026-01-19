Rocco Tanica ha commentato le dichiarazioni di Francesca Albanese riguardo alla situazione in Iran. La relatrice ONU per la Palestina ha preferito non esprimersi, sottolineando che la questione iraniana non rientra nel suo campo di competenza. La discussione mette in luce le differenze di ruoli e competenze tra esperti e rappresentanti internazionali su temi geopolitici complessi.

Francesca Albanese sull' Iran dice che preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni perché, d'altronde, quello non è il suo campo operativo, essendo lei relatrice speciale dell'Onu per la Palestina. Tutto bene, è giusto e sacrosanto non esporsi su temi che non sono di propria competenza. Peccato che non abbia fatto lo stesso ragionamento quando si è trattato di commentare il blitz Usa in Venezuela, con conseguente critica alle strategie economiche americane. Nemmeno quello è un suo ambito di ricerca e di azione, eppure non si è fatta molti problemi a dire la sua. Per altro, sul regime teocratico iraniano, non è nemmeno così difficile trovare spunti per evidenziare le criticità di gestione, partendo dalle migliaia di morti di queste settimane di proteste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rocco Tanica smonta Francesca Albanese e bacchetta la "cura" della relatrice Onu

