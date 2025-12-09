Svizzera caso Albanese all’ONU | nel mirino libertà di stampa e credibilità del Paese

La questione sollevata in Parlamento dal consigliere nazionale Lorenzo Quadri non riguarda soltanto il profilo controverso di una relatrice delle Nazioni Unite. Tocca invece un terreno ancora più sensibile: la tutela della libertà di stampa, il rispetto delle regole multilaterali e il ruolo della Svizzera come garante di equilibri istituzionali. È in questo quadro che l’interpellanza indirizzata al Consiglio federale assume un peso politico che va ben oltre il caso Francesca Albanese. La relatrice speciale ONU sui territori palestinesi è infatti da tempo oggetto di dure critiche non solo per le sue posizioni pubbliche, giudicate da numerosi osservatori apertamente militanti, ma anche per atteggiamenti e dichiarazioni ritenuti incompatibili con il mandato di imparzialità imposto ai consulenti delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Panorama.it

