Albanese Comitato di esperti Onu | Richieste di dimissioni basate su disinformazione e fatti inventati
Il Comitato di esperti Onu ha dichiarato che le richieste di dimissioni di Francesca Albanese si basano su informazioni false e diffamatorie. La polemica è nata dopo che alcuni Paesi, tra cui Italia e Francia, avevano chiesto il suo allontanamento, accusandola di antisemitismo. Tuttavia, i rappresentanti dell’Onu hanno chiarito che le accuse sono infondate e rispondono a una campagna di disinformazione. Albanese continua a svolgere il suo lavoro senza interruzioni, mentre la controversia resta al centro del dibattito internazionale.
Il Comitato di coordinamento dei relatori speciali Onu ha respinto le accuse di antisemitismo a Francesca Albanese e le richieste di dimissioni arrivate da diversi Paesi, tra cui Francia e Italia. In una nota, l’organo composto da sei esperti indipendenti ha difeso la relatrice speciale Onu per la Palestina, parlando di una campagna “ basata sulla disinformazion e”. “Denunciamo – si legge nel comunicato – le azioni dei ministri di alcuni Stati che si basano su fatti inventati e su dichiarazioni che Albanese non ha mai rilasciato” La prima richiesta di un passo indietro era arrivata dal ministro francese degli Esteri Jean-Noel Barrot, che aveva accusato Francesca Albanese di aver definito Israele “ nemico comune dell’umanità “ durante un forum di Al Jazeera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Francesca Albanese, comitato esperti Onu condanna i ‘feroci attacchi’ alla relatrice specialeIl Comitato di coordinamento delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani dell’Onu ha condannato i pesanti attacchi di alcuni ministri contro Francesca Albanese, relatrice speciale sui diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, a causa delle accuse infondate e delle campagne diffamatorie che mirano a screditarla pubblicamente.
L’Onu difende Francesca Albanese: “False le accuse su Israele, preoccupati per disinformazione e attacchi personali”L’Onu ha espresso preoccupazione dopo che Francesca Albanese è stata accusata ingiustamente, rischiando di essere bersaglio di attacchi personali e notizie false.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Francesca Albanese, comitato esperti Onu condanna i ‘feroci attacchi’ alla relatrice specialeIl Comitato di coordinamento delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani dell'Onu ha condannato i feroci attacchi, basati sulla disinformazione, ... lapresse.it
Francesca Albanese, comitato dell'Onu per le procedure speciali condanna la richiesta di dimissioni: Basata su disinformazioneLa richiesta di dimissioni della relatrice Onu per i palestinesi è basata su informazioni manipolate, scrivono gli esperti Onu ... tg.la7.it
