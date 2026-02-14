L’Onu difende Francesca Albanese | False le accuse su Israele preoccupati per disinformazione e attacchi personali

“Siamo molto preoccupati. Temiamo che i funzionari delle Nazioni unite, gli esperti indipendenti e gli operatori della giustizia siano sempre più soggetti ad attacchi personali, minacce e disinformazione che distraggono dalle gravi questioni relative ai diritti umani”. Marta Hurtado, portavoce dell’ Alto commissariato delle Nazioni unite per i Diritti umani (Unhcr), commenta così in conferenza stampa le accuse ricevute da Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati, di cui i ministri degli Esteri Francia, Germania e Italia hanno chiesto le dimissioni per presunte frasi contro il popolo israeliano (in realtà mai pronunciate). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Francia chiede ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu.

Argomenti discussi: Le firme di Fratelli d’Italia contro Albanese. L’Onu la difende e parla di minacce; Francesca Albanese nel mirino di Parigi: Lasci l’Onu. La relatrice si difende:Mai detto che Israele è nemico comune dell’umanità; Isolamento diplomatico Dopo Francia e Germania, anche l’Italia prende le distanze da Francesca Albanese; Francesca Albanese: Non ho detto che Israele è il nemico dell'umanità, era un video manomesso. La Francia si scusi.

Francesca Albanese nel mirino di Parigi: «Lasci l’Onu». La relatrice si difende:«Mai detto che Israele è nemico comune dell’umanità»Al centro della querelle le affermazioni fatte durante un evento organizzato da Al Jazeera. Anche in Italia la vicenda ha avuto eco politica. La Lega ha annunciato la presentazione di una risoluzione ... milanofinanza.it

Francesca Albanese risponde alla Francia dopo l'accusa per le frasi su Israele, diffamata, video manipolatoFrancesca Albanese risponde alla Francia dopo le polemiche sulle frasi su Israele e parla di video manipolato: accuse per una cosa che non ho detto ... virgilio.it

Una frase diventata virale, una richiesta di rimozione dall’incarico ONU e un caso politico internazionale. Dopo il discorso di Francesca Albanese al Forum di Doha, la formula «Israele nemico dell’umanità» è diventata il centro della polemica. Ma cosa è stato r facebook

L’Onu si schiera con Francesca Albanese Marta Hurtado, portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, ha detto che Albanese «non ha caratterizzato nessuno Stato come nemico dell'umanità. Invito tutti voi a vedere le sue dichiarazioni». Fallis x.com