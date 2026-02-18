Alatri nuovi mastelli per la raccolta differenziata | kit completo per tutti i cittadini

A Alatri, la decisione di distribuire nuovi mastelli ai cittadini deriva dalla necessità di migliorare la raccolta differenziata. La delibera approvata prevede la consegna di un kit completo per ogni famiglia, con l’obiettivo di semplificare il riciclo e ridurre i rifiuti indifferenziati. L’amministrazione comunale ha scelto questo intervento dopo anni di richieste da parte della cittadinanza. La consegna dei mastelli inizierà entro il prossimo mese, coinvolgendo tutte le zone della città. La decisione mira a rendere più efficiente il servizio di raccolta.

Oltre 12.000 utenze riceveranno mastelli per secco, umido, carta, plastica e vetro senza alcun costo; la distribuzione è prevista tra aprile e maggio presso la sede Teknoservice Ogni utenza, circa 12.000, riceverà un kit completo composto da mastelli dedicati a secco, umido, carta, plastica e vetro, con capacità variabile tra 30 e 40 litri. La distribuzione dei nuovi contenitori avverrà nei prossimi mesi, probabilmente tra aprile e maggio, presso la sede locale di Teknoservice. Le modalità e i tempi definitivi saranno comunicati ai cittadini direttamente dall’Amministrazione. «Finalmente avviamo la risoluzione di un problema che si trascina da anni – ha dichiarato Mattia Santucci – molti mastelli, a oltre 15 anni dalla prima fornitura, erano in pessime condizioni, alcuni completamente rotti o perduti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

