La gestione della raccolta differenziata a Modigliana è al centro di un dibattito pubblico. Il sindaco Jader Dardi e i tecnici di Alea Ambiente discutono sull’implementazione di un servizio equo, che garantisca uguali standard a tutti i cittadini, evitando disparità tra diverse aree della comunità. Un tema importante per migliorare la qualità della differenziata e promuovere comportamenti più responsabili.

A intervenire è Adriano Cheli, consigliere comunale di Modigliana Attivazione, che prende posizione contro l’ipotesi di una riduzione della frequenza del servizio nelle cosiddette zone A e B del territorio comunale Il tema della raccolta differenziata è tornata a Modigliana al centro del dibattito politico locale dopo l'incontro tra il sindaco Jader Dardi e i tecnici di Alea Ambiente. A intervenire è Adriano Cheli, consigliere comunale di Modigliana Attivazione, che prende posizione contro l’ipotesi di una riduzione della frequenza del servizio nelle cosiddette zone A e B del territorio comunale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Modigliana Raccolta

A causa dell’allerta meteo rossa prevista per martedì 20 gennaio, il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Reggio Calabria sarà sospeso.

A Pagani riprende il servizio di raccolta differenziata con modalità aggiornate.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Modigliana Raccolta

Argomenti discussi: Raccolta rifiuti nel mirino, il sindaco sprona Alea: C’è malessere, serve una migliore organizzazione; Raccolta differenziata a Modigliana, Cheli: Il servizio deve essere uguale per tutti, no a cittadini di serie A e B; Lettera/ Disagi nella raccolta dei rifiuti a Pieve Corleto; Alea nel mirino di Marabini (Pd): Ritiro dell’umido irregolare e sacchetti difficili da reperire.

Modigliana, disagi per neve e rifiuti: Ho sollecitato Alea per la raccoltaLa mancata raccolta rifiuti da parte di Alea, sia nelle strade in campagna sia lungo le vie cittadine, nelle giornate previste in calendario, è stata al centro di numerose lamentele, nei giorni scorsi ... ilrestodelcarlino.it

Qual è la vera «qualità della vita» L’efficienza, la burocrazia funzionante e cortese, la raccolta differenziata che tutti rispettano, i trasporti puntuali e puliti di Trento - facebook.com facebook