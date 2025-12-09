Fiumicino in arrivo 30 nuovi cestini per la raccolta differenziata
Fiumicino, 9 dicembre 2025 – Domani inizieranno, a cura dell’Area Ambiente, le operazioni di montaggio dei 30 nuovi cestini gettacarte a quattro scomparti destinati alla raccolta differenziata. Le installazioni interesseranno le località di Fr egene, Passoscuro, Aranova, Maccarese, Fiumicino e Isola Sacra, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e incentivare comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti. Parallelamente, nell’ambito delle attività ordinarie di cura del verde pubblico, l’Area Ambiente comunica che si sono concluse le potature stagionali nel Parco Cetorell i mentre domani prenderann o il via gli interventi programmati su via Coni Zugna; a seguire saranno interessate ulteriori zone del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
