Al via la Quaresima anche per i foggiani inizia il tempo della conversione Il vescovo | Digiuniamo dall' odio

La Quaresima è iniziata e anche i cittadini di Foggia si preparano al periodo di riflessione. Il vescovo invita tutti a lasciare l’odio e a praticare il digiuno come segno di cambiamento. Le chiese della città hanno già aperto le porte per le prime celebrazioni e i fedeli si riuniscono per pregare e meditare. Molti si impegnano a ridurre le tensioni e a essere più compassionivoli. La strada verso la Pasqua si fa più concreta con azioni quotidiane di solidarietà.

Con il Mercoledì delle Ceneri si apre il cammino di quaranta giorni che conduce alla Pasqua, tra digiuno, preghiera e rinnovamento spirituale Da oggi prende ufficialmente il via la Quaresima, tempo forte dell’anno liturgico per la Chiesa cattolica. Durante le celebrazioni, i fedeli ricevono sul capo o sulla fronte un segno di cenere, accompagnato dalle parole: "Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai" oppure “Convertitevi e credete al Vangelo”. Le ceneri, ricavate dai rami d’ulivo benedetti l’anno precedente, richiamano la fragilità della vita umana e invitano alla conversione del cuore.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Oggi 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri: inizia il tempo della Quaresima per la conversione del cuoreIl Mercoledì delle Ceneri del 18 febbraio segna l’apertura della Quaresima, un periodo di quaranta giorni che prepara i fedeli alla Pasqua. Massa, Quaresima 2024: il vescovo Vaccari apre il tempo di riflessione con la messa delle Ceneri in Cattedrale.Il vescovo Vaccari ha inaugurato la Quaresima 2024 a Massa, celebrando la messa delle Ceneri in Cattedrale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mercoledì delle Ceneri: al via la Quaresima; Dono che diventa scambio: al via la colletta diocesana di Quaresima Un pane per amor di Dio; Ramadan al via oggi, cos’è e quanto dura: nel 2026 la rara coincidenza con la Quaresima; Bolzano. Ceneri in Duomo con il vescovo Muser: al via la Quaresima 2026 e la Lettera Incontrare Cristo. Ramadan e Quaresima al via oggi, la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmaniAl via oggi mercoledì 18 febbraio, con una rara coincidenza, due delle principali osservanze religiose cristiane e islamiche: Quaresima e Ramadan, l nono mese del calendario islamico. Una data che ... adnkronos.com Quaresima: mons. Parisi (Lamezia), valorizzare questo tempo santo per ritornare al SignoreSiamo invitati a fondare la nostra vita sulla roccia stabile della fedeltà misericordiosa e appassionata di Dio. Lo scrive il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi nel suo messaggio alla d ... agensir.it La foggiana Sonia Vitale è una grafica Rai e lavorerà per il Festival di Sanremo. Curerà le grafiche del prima festival del palco suzuki e del glass box. È un orgoglio per tutti noi foggiani perché, in così pochi anni, si è fatta spazio per il grande evento solo grazie facebook