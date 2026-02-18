Al via il corso di Medicina e Chirurgia all’Unisannio Mastella | Voglio lasciare impronta

Lunedì sono iniziati i corsi di Medicina e Chirurgia all’Università del Sannio, dopo che l’ateneo ha deciso di riproporre il corso della Federico II di Napoli, portando nuovi studenti in aula. Mastella, sindaco e figura di spicco, ha dichiarato di voler lasciare un’impronta significativa in questa nuova avventura accademica. L’evento ha attirato numerosi giovani pronti a seguire le lezioni, che si tengono nelle aule recentemente rinnovate del campus.

Tempo di lettura: 2 minuti Avviate ufficialmente le lezioni del Corso replica della Facoltà di Medicina della Università Federico II di Napoli presso l’Università del Sannio. Sono 80 i ragazzi iscritti a per la quasi totalità provenienti da fuori provincia: solo tre infatti sono i beneventani a conferma di un notevole interesse suscitato da questa opportunità in un’area territoriale molto vasta. A solennizzare l’evento sono stati la Rettrice dell’Ateneo sannita Maria Moreno ed il sindaco del capoluogo Clemente Mastella. La Rettrice, che si è detta onorata per la collaborazione con la prestigiosa Federico II, ha auspicato l’assistenza della Regione per proseguire la attività di questo Corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al via il corso di Medicina e Chirurgia all’Unisannio, Mastella: “Voglio lasciare impronta” Unisannio, incontro tra la rettrice Moreno e il consigliere regionale MastellaQuesta mattina, alla sede dell’Università del Sannio in piazza Guerrazzi, si è svolto un incontro tra la rettrice Moreno e il consigliere regionale Mastella. La Fratta potenzia l’attività di chirurgia ortopedica grazie al nuovo centro di chirurgia artroscopica e chirurgia dello sportLa Fratta amplia le proprie strutture con un nuovo centro dedicato alla chirurgia artroscopica e dello sport, situato presso l’ospedale di Santa Margherita a Cortona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concorso pubblico per 32 Infermieri : al via il Corso di preparazione CISL FP; Al via nel 2026 il 7° Corso ONC del CAI nell'area VFG: formazione tra aula e montagna; Al via il corso sul CSRD 2026, il Codice della Sostenibilità che riscrive le regole del business; Al via il corso base per nuovi volontari con Avulss Ancona. Pollicino 0-6, al via il corso dedicato ai futuri genitori: ecco come partecipareIl percorso si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Polla e prevede un programma strutturato di 32 ore complessive, articolato in 16 incontri da 2 ore, che sarà riproposto tre volte nel corso ... salernotoday.it Al via il primo corso 2026 per Volontari della Croce RossaSotto la direzione del Dott. Giorgio Rizzardi ha preso ufficialmente il via il nuovo corso di formazione di accesso base della Croce Rossa Italiana, un percorso fondamentale per tutti coloro che desid ... giglionews.it MARINA MILITARE, SI CONCLUDE IL CORSO DI MEDICINA DI COMBATTIMENTO Il 18 febbraio p.v., nella Caserma Ciaravolo di Massafra (Ta), si svolgerà la giornata conclusiva del Corso di Medicina di Combattimento, giunto quest’anno alla sua 27a edizio facebook Iniziato a #Brindisi il XXVII Corso di Medicina di Combattimento della #MarinaMilitare, dedicato alla formazione avanzata del personale sanitario impiegato nei contesti operativi più complessi. 22 tra medici e infermieri militari saranno addestrati alle tecniche d x.com