Al via il corso di Medicina e Chirurgia all’Unisannio Mastella | Voglio lasciare impronta

Lunedì sono iniziati i corsi di Medicina e Chirurgia all’Università del Sannio, dopo che l’ateneo ha deciso di riproporre il corso della Federico II di Napoli, portando nuovi studenti in aula. Mastella, sindaco e figura di spicco, ha dichiarato di voler lasciare un’impronta significativa in questa nuova avventura accademica. L’evento ha attirato numerosi giovani pronti a seguire le lezioni, che si tengono nelle aule recentemente rinnovate del campus.

Tempo di lettura: 2 minuti Avviate ufficialmente le lezioni del Corso replica della Facoltà di Medicina della Università Federico II di Napoli presso l’Università del Sannio. Sono 80 i ragazzi iscritti a  per la quasi totalità provenienti da fuori provincia: solo tre infatti sono i beneventani a conferma di un notevole interesse suscitato da questa opportunità in un’area territoriale molto vasta. A solennizzare l’evento sono stati la Rettrice dell’Ateneo sannita Maria Moreno ed il sindaco del capoluogo Clemente Mastella. La Rettrice, che si è detta onorata per la collaborazione con la prestigiosa Federico II, ha auspicato l’assistenza della Regione per proseguire la attività di questo Corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

