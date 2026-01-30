Unisannio incontro tra la rettrice Moreno e il consigliere regionale Mastella

Si è tenuto questa mattina, presso la sede dell'Ateneo in piazza Guerrazzi, un proficuo incontro istituzionale tra il Consigliere regionale Pellegrino Mastella e la Rettrice dell'Università degli Studi del Sannio, Prof.ssa Maria Moreno. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo volto a rafforzare il dialogo tra le istituzioni regionali e il mondo accademico, con l'obiettivo di promuovere una sinergia concreta sui principali temi di interesse territoriale. Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è stata riservata al miglioramento dei servizi di trasporto per gli studenti e al potenziamento del Corso di Laurea in Medicina, due pilastri fondamentali per favorire lo sviluppo del sistema universitario sannita e per sostenere la crescita sociale ed economica dell'intero territorio.

