Disabilità e fragilità ciclo di incontri online promosso dall' associazione Gocce di Fraternità

L’Associazione Gocce di Fraternità APS, con sedi in diverse città del Lazio e Campania, presenta un ciclo di incontri online intitolato “Disabilità e Fragilità”. Questi seminari sono rivolti a approfondire tematiche legate alla disabilità e alle fragilità, offrendo spazi di confronto e riflessione. L’iniziativa mira a promuovere maggiore consapevolezza e sensibilità sui temi sociali e umani, coinvolgendo professionisti, volontari e cittadini interessati.

