Disabilità e fragilità ciclo di incontri online promosso dall' associazione Gocce di Fraternità
L’Associazione Gocce di Fraternità APS, con sedi in diverse città del Lazio e Campania, presenta un ciclo di incontri online intitolato “Disabilità e Fragilità”. Questi seminari sono rivolti a approfondire tematiche legate alla disabilità e alle fragilità, offrendo spazi di confronto e riflessione. L’iniziativa mira a promuovere maggiore consapevolezza e sensibilità sui temi sociali e umani, coinvolgendo professionisti, volontari e cittadini interessati.
L’Associazione Gocce di Fraternità APS, con sede legale a Napoli e sede periferiche a Sessa Aurunca, Sant’Antimo, Gaeta, Fondi, e prossimamente, Santa Maria Capua Vetere, annuncia il nuovo ciclo di seminari webinar dedicato al tema “Disabilità e Fragilità”, un percorso pensato per approfondire le. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: “L’eredità di Francesco” il convegno promosso dall’Associazione Democratici Fausto Addesa
Leggi anche: Curiosità, anziani scatenati al corso di arti marziali promosso dall'associazione Nuova Gioventù Balnea
#Carabinieri a Terni: soccorso umano per una donna fragile #aiutodomestico #assistenza #disabilità #Emergenza #Fragilità #ProntoIntervento #sicurezzasussidiaria #solidarietà #solitudine #supportosociale #Terni #territorio #Vicinanza - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.