Cinque giorni a Teheran | all' Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo la presentazione del libro di Elena Mobasser

All'Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo, il 22 gennaio si terrà la presentazione del libro di Elena Mobasser.Interverranno Maurizio Gentile psicoterapeuta didatta IIPG e Salvatore Nicosia professore emerito Università di Palermo. Sarà presente l’autrice Elena Mobasser.È un racconto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
