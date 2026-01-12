Cinque giorni a Teheran | all' Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo la presentazione del libro di Elena Mobasser

Da palermotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 gennaio, presso l'Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo, si terrà la presentazione del libro di Elena Mobasser,

All'Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo, il 22 gennaio si terrà la presentazione del libro di Elena Mobasser.Interverranno Maurizio Gentile psicoterapeuta didatta IIPG e Salvatore Nicosia professore emerito Università di Palermo. Sarà presente l’autrice Elena Mobasser.È un racconto. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

