al via i lavori della tratta t2 della metro c di roma

Il 25 febbraio iniziano i lavori della tratta T2 della metro C di Roma, una novità che cambierà il trasporto pubblico in città. Quattro nuove stazioni sorgeranno tra Chiesa Nuova, vicino a Torre Argentina, e piazza Mazzini. Gli operai lavoreranno giorno e notte per completare il progetto. Questa linea rafforzerà i collegamenti tra i quartieri centrali e il resto della città, offrendo un'alternativa più veloce ai mezzi su strada. La metro T2 rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità romana.

AGI - Partiranno il 25 febbraio i lavori della tratta T2 della Metro C di Roma, con quattro nuove stazioni tra Chiesa Nuova, nell'area di Torre Argentina, e piazza Mazzini. Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Gualtieri durante la presentazione dei progetti in Campidoglio, spiegando che la consegna delle aree avverrà dopodomani e che l'avvio operativo dei cantieri è previsto nei giorni immediatamente successivi. "Oggi presentiamo non solo il progetto delle nuove stazioni, ma anche l'apertura dei cantieri: è il risultato di un percorso lungo, fatto di molti passaggi, che ora ci permette di partire", ha detto il primo cittadino, aggiungendo che "entro l'estate l'obiettivo è avviare anche i lavori della tratta T3 successiva verso Farnesina, compreso il segmento Auditorium-Farnesina". 🔗 Leggi su Agi.it

