Roma pini crollati su via Fori Imperiali | focus sui lavori della metro

Questa mattina a Roma, si sono verificati altri crolli di pini lungo via dei Fori Imperiali. Tre alberi sono caduti in un mese e ora si punta a capire se alcuni di loro possano essere salvati. Gli esperti incaricati dal Campidoglio hanno richiesto documenti sugli scavi della metro, cercando di capire se le attività sotterranee abbiano contribuito a indebolire le radici degli alberi. La situazione rimane sotto controllo, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza dei cittadini e sulla salute degli alberi rimasti.

Tra i documenti richiesti ieri mattina dagli esperti chiamati dal Campidoglio ad approfondire le cause della caduta di tre pini in un mese, lungo via dei Fori Imperiali, e soprattutto se sia possibile salvare qualcuno dei 54 rimanenti, ci sono anche le carte relative agli scavi della metropolitana. L'ultimo albero crollato, domenica scorsa, si trovava in effetti all'altezza di via di San Pietro in Carcere, molto vicino a piazza Venezia, dove sono in corso perforazioni a grande profondità per la nuova, avveniristica fermata della metro C. Poco lontano, all'altezza di via del Tempio della Pace e vicino alla nuova fermata Colosseo, è venuto giù un altro pino il 3 gennaio, seguito cinque giorni dopo da un altro a poche decine di metri dal Vittoriano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un summit si è tenuto oggi in Campidoglio per discutere dei pini crollati sui Fori Imperiali.

I pini dei Fori Imperiali a Roma sono crollati a causa dell’età avanzata, delle piogge recenti e dei danni alle radici.

