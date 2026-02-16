Al Teatro del Lido sabato 21 febbraio Vibro d’amore

Il Collettivo Clochart porta in scena sabato 21 febbraio alle 19 al Teatro del Lido “Vibro d’amore”, uno spettacolo che affronta il tema della sessualità nelle persone con disabilità. La regia e la drammaturgia sono di Michele Comite, mentre le coreografie sono di Hillary Anghileri. Lo spettacolo coinvolge le attrici Giorgia Benassi, Stefania Favero e Viviana Pacchin. La produzione vuole smuovere le idee preconcette e le paure legate a questo argomento ancora troppo spesso evitato nel mondo teatrale.

Sabato 14 febbraio il Teatro del Lido si riempirà di musica con Antonio Forcione, che suonerà la sua chitarra acustica.

