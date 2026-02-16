Al Teatro del Lido sabato 21 febbraio Vibro d’amore
Il Collettivo Clochart porta in scena sabato 21 febbraio alle 19 al Teatro del Lido “Vibro d’amore”, uno spettacolo che affronta il tema della sessualità nelle persone con disabilità. La regia e la drammaturgia sono di Michele Comite, mentre le coreografie sono di Hillary Anghileri. Lo spettacolo coinvolge le attrici Giorgia Benassi, Stefania Favero e Viviana Pacchin. La produzione vuole smuovere le idee preconcette e le paure legate a questo argomento ancora troppo spesso evitato nel mondo teatrale.
“Sketches of the world” al Teatro del Lido sabato 14 febbraio
Sabato 14 febbraio il Teatro del Lido si riempirà di musica con Antonio Forcione, che suonerà la sua chitarra acustica.
Al Teatro del Lido di Ostia “Il bacio della donna ragno” sabato 7 febbraio
Al Teatro del Lido Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti domenica 15 febbraioTeatro Gioco Vita presenta TUTTO CAMBIA! Il bruco e la farfalla e altri racconti regia e drammaturgia Marco Ferro ideazione ombre Marco Ferro e Nicoletta ... romadailynews.it
Sketches of the world al Teatro del Lido sabato 14 febbraioSKETCHES OF THE WORLD interprete Antonio Forcione - chitarra acustica In concerto ritmi e panorami sonori dal Mediterraneo all'Africa, da Cuba all'Europa ... romadailynews.it
Un pomeriggio all’insegna della commedia al Teatro Perla del Lido di Venezia dove è andata in scena "I schei de mio barba”! Firmata e interpretata dalla compagnia teatrale "I Girasoli" dell’Isola di Pellestrina, la commedia ha riscosso successo tra il pubbli - facebook.com facebook
