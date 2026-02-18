Al Teatro Garage Il capriccio del diavolo - Paganini come non ve l’hanno mai raccontato

Domenica 22 febbraio alle 17, al Teatro Garage, la compagnia Liberitutti presenta “Il capriccio del diavolo - Paganini come non ve l’hanno mai raccontato”. Lo spettacolo, scritto da Fiorella Colombo e Fabrizio Marchesano, esplora la vita e le leggende attorno al celebre violinista. Durante l’evento, gli spettatori ascolteranno aneddoti sorprendenti e scopriremo dettagli poco noti sulla figura di Paganini. La rappresentazione si svolge nella Sala Diana, offrendo un’occasione unica per conoscere meglio il musicista attraverso una narrazione coinvolgente.

La storia parte da un episodio storico realmente accaduto al musicista quando, a causa di una falsa accusa, nel 1815 viene rinchiuso nella Torre Grimaldina di Palazzo Ducale a Genova. E qui subentra l’aspetto fantasioso: quella notte riceverà l’inattesa visita di due ospiti molto speciali. e all’alba nulla sarà più come prima. Lo spettacolo vuole fare conoscere questo straordinario musicista, la sua oscura, misteriosa, ma anche spaventosa figura, il suo violino stregato, il suo indiavolato virtuosismo e il suo presunto patto col diavolo che gli avrebbe fatto generare una musica divina. L’interattività e la musica eseguita dal vivo servono ad avvicinare i più piccoli alla musica classica e farne apprezzare la bellezza.🔗 Leggi su Genovatoday.it

