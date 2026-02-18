Al Teatro dei Piccoli una favola contro i pregiudizi e l’intolleranza

Al Teatro dei Piccoli, uno spettacolo ha attirato molte famiglie domenica, raccontando una storia contro i pregiudizi e l’intolleranza. La rappresentazione, parte della stagione promossa da Le Nuvole e Progetto Sonora, ha coinvolto bambini e genitori, trasmettendo un messaggio importante attraverso musiche e recitazione dal vivo. L’evento si inserisce in un calendario ricco di iniziative dedicate ai più piccoli, realizzate con il supporto del Comune e della Mostra. La pièce ha suscitato applausi e riflessioni tra il pubblico presente.

Si intitola Cani, gatti e principesse in scena al Teatrino dei Fondi venerdì 20 e sabato 21 febbraio, spettacolo per bambini ma che invita anche gli adulti a ragionare su come abbattere i confini Lo spettacolo rientra nella programmazione per famiglie curata da Le NuvoleCasa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune e la direzione della Mostra. Un cartellone che negli anni ha trasformato lo spazio di Fuorigrotta in un punto di riferimento per il teatro dedicato ai più piccoli. Scritto e diretto da Enrico Falaschi, e interpretato da Serena Cercignano, Simone Martini e Alessio Martinoli, lo spettacolo mescola attori e pupazzi animati in un gioco scenico dinamico e colorato.