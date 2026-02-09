È stata la strega al Teatro Virginian | una favola contro le paure e i pregiudizi

A Arezzo, nel Teatro Virginian, si è svolta una rappresentazione intitolata “È stata la strega”. La compagnia La Filostoccola ha portato in scena una favola che affronta paure e pregiudizi, attirando un pubblico di giovani e famiglie. La scena ha coinvolto bambini e adulti, che hanno seguito con attenzione la storia della strega e della sua lotta contro i pregiudizi. Lo spettacolo conferma la vocazione del teatro come spazio di confronto e crescita per le nuove generazioni.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Nel cuore di Arezzo, il Teatro Virginian, diretto dalla Compagnia La Filostoccola, continua a essere un punto di riferimento per il teatro dedicato alle nuove generazioni. Da anni, questo piccolo spazio nel centro storico accoglie famiglie, bambini e scuole, proponendo spettacoli capaci di unire qualità artistica e divertimento. Domenica 15 febbraio alle ore 17.00, il Teatro Virginian ospita "È STATA LA STREGA", produzione della Compagnia CreAzione, con Elena Cristiani, Davide Puccetti ed Enrico J. Testoni, che firma anche la regia, pensato per bambine e bambini dai 5 anni.

