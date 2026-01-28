Sciroppo di Teatro porta in scena un viaggio onirico per piccoli e famiglie al Comunale di Cesenatico arriva La favola di Peter
Questa domenica pomeriggio il teatro Comunale di Cesenatico ospita lo spettacolo
Nuovo appuntamento con Sciroppo di teatro e le favole della domenica pomeriggio. Il progetto di Ater fa ancora tappa al teatro Comunale di Cesenatico questa volta con “La favola di Peter”. Lo spettacolo, in programma per domenica 1 febbraio alle 16, racconta di Peter e la sua gemella: l’ombra. Entrambi sono “venuti alla luce” assieme, sono cresciuti assieme e hanno giocato assieme. Col passare degli anni Peter però è cresciuto e ha iniziato a non avere più tempo per la sua cara ombra, che però ha continuato a seguirlo, in attesa di essere guardata di nuovo. In scena, un attore e la sua ombra su uno sfondo bianco giocano e interagiscono creando numerosi personaggi e mondi immaginari.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
