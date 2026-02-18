Al Palapartenope arriva 44 Gatti Live Show – Una gattastica avventura

Al Palapartenope, il concerto “44 Gatti Live Show – Una gattastica avventura” ha attirato numerosi spettatori, spinto dall’entusiasmo dei bambini e delle loro famiglie. La produzione ha deciso di portare lo spettacolo nella città partenopea dopo aver riscosso grande successo in altre città italiane, riempiendo la sala con oltre mille persone. La scena si anima con canzoni, effetti speciali e personaggi colorati, creando un’atmosfera gioiosa e coinvolgente per tutti.

Napoli si prepara ad accogliere uno degli spettacoli per famiglie più attesi della stagione teatrale. Sabato 14 marzo 2026, al Teatro Palapartenope, va in scena “44 GATTI LIVE SHOW – Una gattastica avventura”, produzione firmata Isolani Spettacoli, Dm Show Services e Mas Flow su licenza Rainbow, che porta dal vivo i celebri micetti della serie animata già campione di ascolti. Sul palco arrivano i Buffycats, protagonisti di una nuova commedia musicale pensata per coinvolgere bambini e adulti in un’esperienza dal vivo fatta di musica, colori e partecipazione. Un’avventura inedita che trasforma il teatro in uno spazio vivace e sorprendente, capace di conquistare tutta la famiglia.🔗 Leggi su Napolitoday.it 44 gatti live show a Pescara: in arrivo “Una gattastica avventura”Il 24 gennaio all'auditorium Flaiano di Pescara si terrà il live show Leggi anche: Una fine dell'anno 'gattastica': alle Maioliche arriva Polpetta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 44 Gatti, sabato 14 marzo al Palapartenope; I 44 Gatti arrivano a Napoli: al Palapartenope il live show Una gattastica avventura; Maradona Lo Spettacolo al Teatro Palapartenope di Napoli; Maradona – Lo Spettacolo debutta a Napoli | al Teatro Palapartenope dal 3 ottobre 2026. Al Palapartenope di Napoli arriva 'ANASTASIA Il musical'Da sabato 3 a martedì 6 gennaio arriva al Palapartenope di Napoli 'ANASTASIA Il musical' che si ispira al film distribuito dalla Twentieth Century Fox Motion Pictures per accordo speciale con Buena ... ansa.it Napoli, al Teatro Palapartenope arriva Anastasia il musicalAl Teatro Palapartenope arriva da sabato 3 a martedì 6 gennaio ANASTASIA, il Musical. Ad annunciarlo Broadway Italia e Master’s Voice (gruppo IMARTS), in collaborazione con la Blackstar ... ilmattino.it Al Teatro Palapartenope di Napoli arriva Maradona Lo Spettacolo per raccontare e celebrare il campione e la leggenda. #maradonalospettacolo #diegoarmandomaradona #teatropalapartenope #eventinapoli facebook