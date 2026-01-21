44 gatti live show a Pescara | in arrivo Una gattastica avventura

Il 24 gennaio all'auditorium Flaiano di Pescara si terrà il live show

All’auditorium Flaiano, il prossimo 24 gennaio, si terrà un simpatico appuntamento dedicato ai bambini. Arriva “44 gatti live show - Una gattastica avventura” con i Buffycats, campioni di ascolti e capaci di far cantare piccoli e grandi. Un’avventura inedita che trasforma il teatro in uno spazio vivace e sorprendente, capace di conquistare tutta la famiglia. Accanto ai gattini più amati, la presenza di Nonna Pina e del corpo di ballo fa da cornice a una storia che prende vita tra canzoni celebri, momenti di karaoke ed effetti speciali luminosi, rendendo ogni scena ancora più suggestiva. E mentre Gas, con la sua aria dispettosa, e Boss, sempre pronto a combinare guai, tenteranno di stravolgere i piani dei Buffycats, il pubblico verrà coinvolto in un vero e proprio gioco teatrale che richiama lo spirito della serie animata e la sua vocazione all’edutainment.🔗 Leggi su Ilpescara.it

