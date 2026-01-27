Macbeth in stile fantasy porta sul palco elementi medievali e scenografie ispirate a “Trono di Spade”. La regia di Daniele Piscopo reinterpretainteramente la tragedia di Shakespeare, mantenendo fede alle atmosfere originali e arricchendole con un tocco contemporaneo. Lo spettacolo al teatro di Novara combina tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza visiva e narrativa che avvicina il pubblico alle emozioni profonde della storia.

Corazze medievali e parate da trono di spade. Come raccontare Shakespeare e Verdi rispettando le ambientazioni del grande bardo e del Maestro di Busseto e rendendole attuali. C’è riuscito Daniele Piscopo regista lirico che i questi giorni ha debuttato nel Macbeth di Verdi al Teatro Coccia di Novara. Un cast di voci dove la diabolica coppia era rappresentata dal baritono Sergio Vitale e dal soprano Maria Cristina Bellantuono, diretti dal Maestro Jordi Bernàcere, per la regia, scene e costumi di Piscopo. Nativo di Varese e adottato da Carrara, il giovane regista è nella città dei marmi che ha mosso i primi passi nei corsi di decorazione nella nostra Accademia e con le lezioni di canto di Sergio Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Macbeth in stile fantasy. Il teatro di Novara conquistato dalla regia di Daniele Piscopo

Approfondimenti su Macbeth Stile Fantasy

Il Macbeth di Giuseppe Verdi apre la stagione 2026 del Teatro Coccia di Novara, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di spettacoli.

