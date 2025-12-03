Al Bellini Sergio Rubini in Quarantena Napoletana

Al Teatro Bellini, l'8 dicembre, è in scena Sergio Rubini con Quarantena Napoletana, scritto da Eduardo Cicelyn. Ogni mattina un uomo, il protagonista dello spettacolo, sale sul suo scooter e per un’ora buona se ne va a zonzo nella sua bellissima città. Fin qui, nulla di insolito. Se non fosse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it