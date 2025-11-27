Al Cinema Castello lo spettacolo L' attesa

Dietro le Quinte Teatro celebra i suoi 20 anni con lo spettacolo l'Attesa, in scena 12 e 13 dicembre alle 21.15 al Cinema Castello. In occasione del ventesimo anniversario dalla sua nascita, Dietro le Quinte Teatro presenta L'attesa, in scena venerdì 12 e sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21.15.

