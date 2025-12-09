Riccione capitale dell’hip hop la Perla Verde ospiterà il contest fino al 2028
Il Comune di Riccione rafforza il suo legame con il mondo della danza e dell’urban culture. Oggi, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Riccione, è stato ufficialmente siglato il protocollo d’intesa triennale che garantirà lo svolgimento di due grandi eventi: il celebre Mc Hip Hop Contest. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Riccione capitale del tango: 200 ballerini da tutta Europa al Palazzo del Turismo
Riccione capitale del settore balneare, al palazzo del Turismo arrivano i comuni del G20 Spiagge
Riccione capitale delle città balneari, si è aperto il G20 Spiagge: focus su commercio, identità e servizi
Dal 3 al 6 gennaio, Riccione si accende grazie all’MC Hip Hop Contest, che ogni anno trasforma la città nella capitale italiana della danza urbana. Migliaia di giovani ballerini arrivano da ogni angolo d’Italia portando energia, entusiasmo e… un bel po’ di movi - facebook.com Vai su Facebook
Riccione, capitale dell’hip hop: siglato l’accordo per il triennio 2026–2028 per il Mc Contest - Il Comune di Riccione rafforza il suo legame con il mondo della danza e dell’urban culture. Da chiamamicitta.it
