Al via la 30esima edizione dell' Mc Hip Hop contest con 3.000 ballerini da tutta Italia

È iniziata la 30ª edizione dell’Mc Hip Hop Contest, un evento che si svolge dal 3 al 6 gennaio a Riccione. Quattro giorni di spettacoli e competizioni coinvolgono circa 3.000 ballerini provenienti da tutta Italia, confermando l’importanza di questa manifestazione nel panorama dell’urban dance. Un appuntamento che promuove la cultura hip hop e valorizza il talento dei giovani artisti italiani.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.