Al via la 30esima edizione dell' Mc Hip Hop contest con 3.000 ballerini da tutta Italia
È iniziata la 30ª edizione dell’Mc Hip Hop Contest, un evento che si svolge dal 3 al 6 gennaio a Riccione. Quattro giorni di spettacoli e competizioni coinvolgono circa 3.000 ballerini provenienti da tutta Italia, confermando l’importanza di questa manifestazione nel panorama dell’urban dance. Un appuntamento che promuove la cultura hip hop e valorizza il talento dei giovani artisti italiani.
Ha preso il via la 30esima edizione dell’Mc Hip Hop Contest, che dal 3 al 6 gennaio trasforma Riccione in un grande Urban Festival diffuso. Un debutto all’insegna dei numeri record: oltre 3.000 ballerini arrivati da tutta Italia, la presenza dei più importanti coreografi e docenti dell’hip hop. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Riccione capitale dell’hip hop, la Perla Verde ospiterà il contest fino al 2028
Leggi anche: Amazon Music lancia “Rap Rotation Italia” durante la Milano Music Week 2025: nuova casa dell’hip-hop italiano con un Original di Papa V
