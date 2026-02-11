La struttura finanziaria dà solidità al Piano Mattei Le studio di Fattibene

La struttura finanziaria del Piano Mattei si rafforza, dando più stabilità all’intero progetto. Secondo Daniele Fattibene, che ha curato uno studio per l’Istituto Affari Internazionali, il successo dell’iniziativa italiana dipende dalla sua crescita progressiva in termini di risorse e organizzazione. La solidità finanziaria permette di portare avanti gli obiettivi senza troppi ostacoli, e sembra essere il punto chiave su cui si basa il futuro del piano.

Secondo Daniele Fattibene, curatore di uno studio sul Piano Mattei per l’Istituto Affari Internazionali (Iai), uno dei principali punti di forza dell’iniziativa italiana risiede nella sua progressiva strutturazione finanziaria e operativa. In meno di due anni, osserva l’analista, sono state avviate 29 iniziative già operative e 35 in fase iniziale in 14 Paesi africani, distribuite lungo sei pilastri tematici, con una concentrazione particolare su istruzione e formazione (24 iniziative), seguite da energia (14) e acqua e infrastrutture (12). Un ruolo centrale è stato svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e dalle garanzie di Sace, che dal 2024 hanno mobilitato circa 2 miliardi di euro, contribuendo a rendere più sostenibili investimenti altrimenti considerati ad alto rischio.🔗 Leggi su Formiche.net

