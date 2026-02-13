Allarme truffe online | Il Ghost Pairing colpisce WhatsApp Cosa sapere

Una truffa online sfrutta il metodo del “Ghost Pairing” per attaccare gli utenti di WhatsApp. I malintenzionati inviano messaggi falsi chiedendo ai destinatari di votare per una nipote, creando così confusione e inganno. Questa tecnica si diffonde rapidamente, sfruttando la fiducia nelle conversazioni di messaggistica.

Allarme truffe online: "Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco.". Il "Ghost Pairing" colpisce WhatsApp. L'impegno dei Carabinieri della Cyber Investigation di Napoli nel contrasto agli inganni digitali. "Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco.". Inizia così il messaggio che ci arriva dal contatto del nostro amico. Negli ultimi mesi si sta diffondendo una nuova e insidiosa forma di truffa informatica che sfrutta la fiducia tra contatti di messaggistica istantanea WhatsApp e l'apparente innocuità di iniziative solidali o concorsi online.

La polizia ha messo in guarda gli utenti di WhatsApp dopo aver scoperto una nuova truffa chiamata Ghost Pairing.

Una nuova truffa si diffonde su WhatsApp e mette in allerta gli utenti.

CARABINIERI DI NAPOLI: «ALLARME TRUFFE ONLINE CON IL GHOST PAIRING, LA LOTTA AGLI INGANNI DIGITALI SU WHATSAPP» Allarme truffe online: Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco…. Il Ghost Pairing colpisce WhatsApp.

Nuovo allarme per truffa online via WhatsApp. I carabinieri di Napoli hanno lanciato un allarme per il cosiddetto 'Ghost Pairing', una truffa online che colpisce WhatsApp e consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell'account WhatsApp

Frodi carte prepagate in aumento, Pos portatili, truffa WhatsApp Ghost Pairing: analisi completa dei dati 2025 e dei veri rischi nei pagamenti digitali