AGRINET4TECH Frantoio Arbucci la tecnologia per la coltivazione delle olive e la produzione dell’olio REEL DI INSTAGRAM

Il Frantoio Arbucci ha adottato la tecnologia AGRINET4TECH per migliorare la coltivazione delle olive e la produzione di olio. La causa è l’obiettivo di ottimizzare i processi e aumentare la qualità del prodotto. La nuova soluzione permette di monitorare in tempo reale le condizioni delle piante e gestire meglio le risorse. I primi risultati mostrano un incremento della resa e una maggiore efficienza. La speranza è di espandere questa innovazione in altri frantoi della zona.

