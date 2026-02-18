AGRINET4TECH Frantoio Arbucci la tecnologia per la coltivazione delle olive e la produzione dell’olio REEL DI INSTAGRAM
Il Frantoio Arbucci ha adottato la tecnologia AGRINET4TECH per migliorare la coltivazione delle olive e la produzione di olio. La causa è l’obiettivo di ottimizzare i processi e aumentare la qualità del prodotto. La nuova soluzione permette di monitorare in tempo reale le condizioni delle piante e gestire meglio le risorse. I primi risultati mostrano un incremento della resa e una maggiore efficienza. La speranza è di espandere questa innovazione in altri frantoi della zona.
Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teleclubitalia (@teleclubitalia) L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: AGRINET4TECH. “Rago Group” nella Piana del Sele: la tecnologia nell’ottimizzazione di coltivazione e prodotto. REEL INSTAGRAM
Leggi anche: AGRINET4TECH. La produzione di fragole nella Piana del Sele: l’utilizzo delle tecnologie contro gli sprechi. Siamo stati all’azienda “Francesco Truono” di Battipaglia. REEL DI INSTAGRAM