AGRINET4TECH La produzione di fragole nella Piana del Sele | l’utilizzo delle tecnologie contro gli sprechi Siamo stati all’azienda Francesco Truono di Battipaglia REEL DI INSTAGRAM

AGRINET4TECH La produzione di fragole nella Piana del Sele | l'utilizzo delle tecnologie contro gli sprechi Siamo stati all'azienda Francesco Truono di Battipaglia
L'azienda Francesco Truono di Battipaglia ha adottato nuove tecnologie per ridurre gli sprechi nella produzione di fragole nella Piana del Sele. La scelta nasce dalla necessità di migliorare l’efficienza e di risparmiare risorse, rispondendo alle sfide del settore agricolo locale. Durante la visita, si è potuto osservare come gli strumenti innovativi ottimizzino l’irrigazione e la raccolta. Questa strategia mira a rendere più sostenibile l’attività agricola nella zona.
