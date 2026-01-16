Francesco Paolicelli assessore regionale all' Agricoltura | Piano di rigenerazione per i territori devastati da Xyella

Francesco Paolicelli è stato nominato assessore regionale all'Agricoltura, sostituendo Donato Pentassuglia. Originario di Bari, entra a far parte della Giunta regionale con il compito di sviluppare un piano di rigenerazione per i territori colpiti da Xylella. La sua nomina riflette l'impegno della Regione nel sostenere il settore agricolo e affrontare le sfide ambientali e sanitarie che interessano il territorio.

È barese uno dei nuovi ingressi in Giunta regionale. Francesco Paolicelli è il nuovo assessore all'Agricoltura: il presidente Antonio Decaro ha così scelto il successore di Donato Pentassuglia (passato all'assessorato alla Sanità) fra le file del suo partito, il Pd.Gli obiettivi del neo. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Serluca assessore regionale all’Agricoltura, le congratulazioni del dirigente Ambrosio e dei dipendenti del Settore Finanze e Tributi Leggi anche: Povertà, via libera al piano regionale: oltre 79 milioni per un welfare più vicino ai territori Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Giunta, il totonomi: Decaro dovrebbe confermare solo due assessori. Sette volti nuovi; Giunta Decaro, l'attesa per le nomine e il lavoro sulle deleghe: Emiliano? Nessun nodo da sciogliere; Giunta regionale, Decaro prende tempo. Il totonomi; Giunta Decaro, conto alla rovescia: territori, equilibri e alleati nella partita degli assessorati. Francesco Paolicelli assessore regionale all'Agricoltura: "Piano di rigenerazione per i territori devastati da Xyella" - Francesco Paolicelli è il nuovo assessore all'Agricoltura: il presidente Antonio Decaro ha così scelto il successore di Donato Pentassuglia ... baritoday.it

Regione, tre conferme e sette esordienti: ecco la nuova giunta di Antonio Decaro. Pentassuglia assessore alla Salute - Ecco la squadra del nuovo governatore della Puglia: quattro posti al Pd, tre alle liste civiche. lagazzettadelmezzogiorno.it

Decaro nomina la giunta, Paolicelli assessore all'agricoltura - La squadra di governo è stata presentata nel pomeriggio in un incontro nel Consiglio regionale. altamuralife.it

GIUNTA REGIONALE I nomi dei dieci assessori scelti da Decaro: Cristian Casilli, Debora Ciliento, Eugenio Di Sciascio, Sebastiano Leo, Marina Leuzzi, Silvia Miglietta, Francesco Paolicelli, Donato Pentassuglia, Raffaele Piemontese e Graziamaria Starace - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.