Agricoltura Guberti | Essenziale per il nostro presente e il nostro futuro
La campagna tra Ferrara e Ravenna si mostra ancora forte e vitale. Con oltre 10.500 imprese, il settore agricolo della zona continua a crescere, portando valore e occupazione. Le aziende, diverse tra loro per dimensioni e metodi, scommettono sull’innovazione per mantenere il passo. Il valore prodotto supera il miliardo di euro, assicurando un impiego stabile a circa 26mila persone.
Con 10.532 imprese, il sistema agricolo ferrarese e ravennate, ancorato alla sua varietà di scopi, di dimensioni e di metodi di produzione sempre più innovativi, genera un valore aggiunto diretto pari a oltre 1 miliardo di euro, garantendo un posto di lavoro a circa 26.000 persone, pari a al 9,6% dell'occupazione totale. Una voglia di impresa che, nelle due province, coinvolge donne (1.835 unità, pari al 17,4%) e giovani (334 unità, praticamente 3 ogni 100, sono “guidate” da under 35), mentre ancora contenuto è il numero delle imprese agricole condotte da stranieri (1,2%). Imprenditorialità, produzione e occupazione, dunque, a cui va ad aggiungersi la competitività in campo internazionale, perché l’export del sistema agricolo ferrarese e ravennate, nel suo insieme, ha toccato, nei primi 9 mesi del 2025, quota 416 milioni di euro, con una variazione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del +18,9%.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Agricoltura Ferrara Ravenna
Ultime notizie su Agricoltura Ferrara Ravenna
