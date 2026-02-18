Agnelli irrompe nella vendita de La Stampa | Margherita pronta a investire per tutelare l’eredità familiare

Margherita Agnelli si inserisce nella trattativa di vendita de La Stampa, complicando la decisione dei potenziali acquirenti. La sua intenzione di investire nasce dalla volontà di proteggere l’eredità familiare, dopo che le trattative si erano fatte più difficili nelle settimane precedenti. Nei giorni scorsi, ha fatto capolino un esempio concreto di questa volontà: un’offerta che mira a mantenere il controllo del giornale all’interno della famiglia.

: Margherita Agnelli entra in gioco, la vendita si complica. La trattativa per la cessione de ** ha subito una svolta inattesa con l’interesse di Margherita Agnelli, sorella di John Elkann, che potrebbe investire nell’operazione per preservare un patrimonio familiare. La decisione, se confermata, si inserisce in un contesto di riassetto del gruppo Gedi e solleva interrogativi sulle dinamiche interne alla famiglia Agnelli. L’operazione complessiva, comprensiva del quotidiano e del centro stampa, è stimata tra i 25 e i 40 milioni di euro. Una svolta familiare nella cessione del quotidiano torinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Eredità Agnelli, pronta la richiesta di rinvio a giudizio per John ElkannLa procura di Torino ha predisposto la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann e Gianluca Ferrero, nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità di Gianni Agnelli.

Eredità Agnelli, pronta l’imputazione coatta per Elkann e Ferrero: non coinvolta la JuventusÈ stata avviata l’imputazione coatta nei confronti di John Elkann e Giovanni Ferrero riguardo all’eredità Agnelli, mentre la Juventus non risulta coinvolta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.