Eredità Agnelli pronta la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann

La procura di Torino ha predisposto la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann e Gianluca Ferrero, nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità di Gianni Agnelli. La vicenda riguarda questioni legate alla gestione patrimoniale e alle procedure legali connesse alla successione. La decisione rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso, che coinvolge i membri della famiglia Agnelli e professionisti legati alla vicenda.

La procura di Torino ha preparato la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann e per il commercialista Gianluca Ferrero nell'ambito dell'inchiesta che ruota intorno all'eredità di Gianni Agnelli. Si tratta della cosiddetta imputazione coatta ordinata dal gip che aveva parzialmente respinto la richiesta di archiviazione. Sono stati messi a punto due capi d'accusa relativi a presunti illeciti fiscali che il giudice, a differenza di quanto ipotizzato dai pm, ha ritenuto non assorbiti dal reato di truffa. Si renderà ora necessario un passaggio all'udienza preliminare, dove la procura, se decidesse di non doversi discostare dall'ipotesi di lavoro iniziale, potrebbe chiedere il 'non luogo a procedere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eredità Agnelli, pronta la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann Leggi anche: John Elkann, la procura di Torino chiede il rinvio a giudizio: rischia il processo per il caso dell'eredità Agnelli Leggi anche: Eredità Agnelli, imputazione coatta per John Elkann Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pronta l'imputazione coatta per John Elkann - La procura di Torino ha formulato l’imputazione per John Elkann e il commercialista Gianluca Ferre ro, nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità Agnelli. torino.repubblica.it

Eredità Agnelli, pronta l'imputazione coatta per John Elkann - L'ha ordinata il gip che ha respinto la richiesta di archiviazione per il numero uno di Stellantis e per il commercialista Ferrero. ilgiornale.it

