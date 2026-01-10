Montecatini | ferito alla testa in sparatoria di notte fuori da locale Arrestati due fratelli

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026, a Montecatini Terme, un uomo di 38 anni è rimasto ferito gravemente alla testa durante una sparatoria avvenuta all’esterno di un locale in piazza XX Settembre. Due fratelli sono stati arrestati in relazione all’incidente. La vicenda ha destato preoccupazione nella comunità e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire i motivi dell’accaduto.

Terrore in un bar: colpo di pistola alla testa, uomo in fin di vita aggredito da due fratelli - Notte choc in piazza XX Settembre a Montecatini Terme: i due uomini si sono consegnati ai carabinieri, sono accusati di tentato omicidio. msn.com

Sparatoria in centro a Montecatini: 38enne gravissimo colpito alla testa – video - Cosa è successo Poco dopo l’una, all’interno di un locale di piazza XX Settembre, una lite tr ... msn.com

