Montecatini | ferito alla testa in sparatoria di notte fuori da locale Arrestati due fratelli
Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026, a Montecatini Terme, un uomo di 38 anni è rimasto ferito gravemente alla testa durante una sparatoria avvenuta all’esterno di un locale in piazza XX Settembre. Due fratelli sono stati arrestati in relazione all’incidente. La vicenda ha destato preoccupazione nella comunità e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire i motivi dell’accaduto.
