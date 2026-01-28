Sparatoria a Bitonto agguato serale in periferia | 30enne ferito

Ieri sera a Bitonto si è verificato un grave episodio di violenza in periferia. Un uomo di 30 anni è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco. La vittima è stata portata in ospedale, le sue condizioni sono ancora da chiarire. La polizia ha aperto un’indagine per capire cosa abbia portato a questo agguato.

L'uomo avrebbe poi raggiunto l'ospedale San Paolo di Bari con colpi di arma da fuoco subiti a un braccio e a una gamba. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'episodio Sarebbe stato raggiunto dagli spari, ieri sera, nella periferia della città. Un 30ene, riporta l'Ansa, è stato ferito a Bitonto da alcuni colpi di arma da fuoco. La vittima, che sarebbe stata colpita nella zona vicina a un supermercato, avrebbe riportato ferite di striscio a un braccio e a una gamba. Il 30enne avrebbe così raggiunto l'ospedale San Paolo di Bari per farsi curare le ferite.

