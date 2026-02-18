Aggredisce la figlia ferendola Poi dopo pochi giorni torna e spaventa l' ex compagna
Martedì 16, un uomo ha aggredito la figlia, ferendola gravemente, e pochi giorni dopo è tornato a minacciare l’ex compagna. La donna, residente a Ferrara, ha chiamato i carabinieri dopo aver visto l’ex vicino alla loro casa, spaventata dalla sua presenza. L’uomo era stato allontanato da casa in precedenza, ma è tornato con l’intenzione di intimidire la famiglia. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno arrestato l’uomo, che continuava a comportarsi in modo aggressivo. La situazione resta sotto controllo.
Era stato allontanato da casa, poi è tornato spaventando l’ex compagna. Nel pomeriggio di lunedì 16, i carabinieri di Ferrara sono intervenuti nei pressi dell’abitazione di una cittadina straniera che, terrorizzata, ha segnalato la presenza dell’ex partner fuori dall’appartamento. L’uomo, un 48enne, stava suonando insistentemente il citofono chiedendo di entrare nell’immobile. Dagli approfondimenti effettuati dai militari è emerso che lo stesso soggetto, appena pochi giorni prima, era stato colpito da un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Il 13 febbraio, infatti, il 48enne aveva aggredito la figlia minorenne procurandole delle lesioni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Aggredisce la ex ferendola a un labbro, foglio di via da Ancona fino al 2028
Patrizia De Blanck, cosa succede a casa della figlia Giada pochi giorni dopo la morte: “Sei tornata”Patrizia De Blanck ha visitato la casa di sua figlia Giada pochi giorni dopo la scomparsa della madre, avvenuta l’8 febbraio a 85 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Aggredisce la figlia, ferendola. Poi dopo pochi giorni torna e spaventa l'ex compagna x.com
Padre aggredisce e schiaffeggia un docente a scuola. Aveva rimproverata la figlia https://gazzettadelsud.it/p=2172030 facebook