Aggredisce la figlia ferendola Poi dopo pochi giorni torna e spaventa l' ex compagna

Martedì 16, un uomo ha aggredito la figlia, ferendola gravemente, e pochi giorni dopo è tornato a minacciare l’ex compagna. La donna, residente a Ferrara, ha chiamato i carabinieri dopo aver visto l’ex vicino alla loro casa, spaventata dalla sua presenza. L’uomo era stato allontanato da casa in precedenza, ma è tornato con l’intenzione di intimidire la famiglia. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno arrestato l’uomo, che continuava a comportarsi in modo aggressivo. La situazione resta sotto controllo.