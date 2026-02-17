Patrizia De Blanck ha visitato la casa di sua figlia Giada pochi giorni dopo la scomparsa della madre, avvenuta l’8 febbraio a 85 anni. La presenza della donna è stata notata da alcuni vicini, che hanno riferito di averla vista entrare nell’abitazione con un’aria triste e con una borsa in mano.

È morta l’8 febbraio, all’età di 85 anni, Patrizia De Blanck, figura nota al pubblico televisivo e protagonista di numerose presenze in programmi e talk show. Negli ultimi tempi, secondo quanto riferito dalla famiglia, la contessa romana stava affrontando una lunga malattia, vissuta in modo riservato e lontano dall’esposizione mediatica. Giada De Blanck, il grande dolore per la perdita della madre. A comunicare pubblicamente la scomparsa è stata la figlia, Giada De Blanck, che in un messaggio ha descritto gli ultimi mesi come un periodo complesso, spiegando: “Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Patrizia De Blanck, cosa succede a casa della figlia Giada pochi giorni dopo la morte: “Sei tornata”

Eredità Patrizia De Blanck, la scoperta dopo la notizia della morte: cosa lascia alla figlia GiadaDopo la notizia della sua morte, si torna a parlare dell’eredità che Patrizia De Blanck lascia alla figlia Giada.

Giada De Blanck mostra l’urna della madre Patrizia sui social: “Sei tornata a casa, come ti avevo promesso”Giada De Blanck pubblica sui social l’urna della madre Patrizia, spiegando di averla portata a casa dopo la morte avvenuta poco più di una settimana fa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.