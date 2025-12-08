Aggredisce la ex ferendola a un labbro foglio di via da Ancona fino al 2028
ANCONA - Foglio di via obbligatorio dal comune dorico per un 45enne italiano, residente fuori provincia. Ad ottobre era stato denunciato dalla polizia in merito alla commissione di reati contro la persona. Nel corso di un litigio aveva aggredito la ex convivente, procurandole lesioni personali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
