Consorzio Asi | approvato il programma triennale dei lavori pubblici

Questa mattina a Brindisi si è riunita l’assemblea generale del Consorzio Asi, convocata dal presidente Franco Gentile. Durante l’incontro, è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici, che definirà gli interventi da realizzare nei prossimi anni nell’area industriale. La scelta di avviare i cantieri segue le decisioni prese in assemblea e punta a migliorare le infrastrutture e i servizi per le aziende locali. Ora si aspetta la fase operativa, con i primi progetti pronti a partire.

In data odierna, su apposita convocazione del presidente Franco Gentile, si è svolta l’assemblea generale ordinaria del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi.Alla presenza dei rappresentanti di tutti gli enti-soci, sono stati approvati all’unanimità il Programma triennale dei.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Consorzio ASI Approvato il piano triennale per infrastrutture e servizi pubblici tra strade, scuole e sicurezza urbana La Giunta di Catanzaro ha dato il via libera al piano triennale per le infrastrutture e i servizi pubblici. Comunicato Stampa: Programma d'interventi FSC: il bilancio 2025 dei lavori del Consorzio Industriale del Lazio Il Consorzio Industriale del Lazio presenta il bilancio dei lavori realizzati nel quadro del Programma d'interventi FSC 2025. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Consorzio ASI Argomenti discussi: Zona industriale di Salerno, patto Comune-Asi: via libera al modello unico per investimenti e ampliamenti; Strada mulattiera per il centro commerciale: da via Cerignola alla zona Asi è un incubo per gli automobilisti - FoggiaToday; Consorzio CSA – ASI, confronto con l’Amministrazione comunale di Caivano, su Tari e rifiuti; Disagi sulla Tangenziale di Salerno per i lavori del Consorzio Asi: chiusa la carreggiata in direzione Pontecagnano. Consorzio Asi: approvato il programma triennale dei lavori pubbliciSi è svolta oggi l'assemblea generale ordinaria dell'ente. La sala assembleare sarà intitolata all'ex sindaco Francesco Arina, presidente dell’Area di sviluppo industriale di Brindisi dal 1958 al 1984 ... brindisireport.it Asi, oggi l'assemblea ma Fasano resta indecisoTutto pronto per il seguito, ed auspicabilmente la conclusione, dell’assemblea dei soci del consorzio Asi chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione. Venerdì scorso, infatti, i soci non ... quotidianodipuglia.it La Giunta comunale di Salerno ha approvato il nuovo schema di convenzione predisposto dal Consorzio Asi, sbloccando le procedure edilizie nell’area industriale del capoluogo. L’iniziativa consente alle imprese di avviare lavori di ampliamento, ristrutturazio facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.