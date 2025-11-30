Calciomercato Inter fari puntati su Saibari del PSV | il talento marocchino nel mirino dei nerazzurri

Inter News 24 Calciomercato Inter, Ismael Saibari, centrocampista offensivo del PSV Eindhoven, è seguito da settimane, ma non mancano le concorrenti.. L’Inter continua a monitorare profili utili al suo progetto tecnico e uno dei nomi più interessanti in ottica calciomercato è quello di Ismael Saibari, centrocampista offensivo del PSV Eindhoven. Il talento marocchino, classe 2001, sta vivendo un avvio di stagione brillante in Eredivisie, collezionando 10 gol e 2 assist in 19 presenze. Grazie a queste prestazioni, Saibari si è guadagnato l’attenzione di diversi top club, tra cui l’ Inter, che da settimane lo segue con interesse. 🔗 Leggi su Internews24.com

