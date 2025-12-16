Dal 7 gennaio 2026, la celebre Fontana di Trevi diventerà a pagamento per i visitatori stranieri, con un biglietto di 2 euro, mentre i residenti romani potranno accedervi gratuitamente. Questa misura mira a gestire il flusso di visitatori e a generare entrate stimate intorno ai 20 milioni di euro all'anno, garantendo la tutela del monumento e una migliore fruizione.

Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio: 2 euro per i turisti, gratis per i romani. Previsti incassi per 20 milioni all'anno

Dal 7 gennaio 2026 la Fontana di Trevi, il monumento più visitato di Roma dopo il Colosseo, diventerà a pagamento per i turisti. Il ticket avrà un costo di 2 euro, mentre per i residenti romani l’accesso continuerà a essere completamente gratuito. La novità rappresenta una svolta storica per uno dei simboli più iconici della Capitale, visitato ogni anno da milioni di persone provenienti da tutto il mondo. La decisione, caldeggiata dall’assessore al Turismo e grandi eventi Alessandro Onorato e condivisa dall’amministrazione comunale, nasce dalla collaborazione tra il Campidoglio, Zètema (società in house del Comune che gestisce il patrimonio artistico-culturale) e la Sovrintendenza. Cultweb.it

