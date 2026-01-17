I monumenti abbandonati “nelle 6 miglia“. Pontetetto apre il confronto tra esperti.

L’evento “I monumenti abbandonati nelle 6 miglia” a Pontetetto promuove un confronto tra esperti e associazioni locali. Organizzato da Pons Tectus, il Comitato Viabilità e Ambiente e altre realtà, con il patrocinio del Comune di Lucca, mira a sensibilizzare sulla tutela e valorizzazione dei monumenti dimenticati nei dintorni della città. Un’occasione per riflettere sugli interventi necessari per preservare il patrimonio storico e culturale locale.

Le Associazioni “Pons Tectus” e il “Comitato Viabilità e Ambiente” di Pontetetto in collaborazione con “Paesi e Quartieri di Lucca”, “Il sogno di Costantino Odv” e “Progetto arte” e con il patrocinio del Comune di Lucca, organizzano una serata dedicata ai Monumenti dimenticati nelle “sei miglia”. Non solo strutture ecclesiastiche, ma beni storici e artistici di enorme pregio. Circondati da millenari edifici che sempre più spesso vengono dimenticati ed abbandonati all’incuria e all’inesorabile passare del tempo, l’intento è quello di ripercorrerli ma soprattutto ricordarli, visto che molti di loro sono ormai irrecuperabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

