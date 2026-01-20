Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino | il sottopancia Rai divide e scatena le polemiche

Nel giorno del lutto per la scomparsa di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, Affari Tuoi è stato trasmesso regolarmente su Rai 1, senza messaggi di cordoglio. La presenza di un sottopancia che indicava “puntata registrata” ha suscitato reazioni contrastanti sui social, dividendo il pubblico e alimentando polemiche sulla sensibilità della programmazione in momenti di dolore.

Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Ascolti TV di mercoledì 14 gennaio 2026, con i principali spunti della giornata. Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Clizia Incorvaia choc a Verissimo: “Aborto in treno per troppo stress. Sarcina mi bruciò 60 paia di scarpe” Affari Tuoi è andato regolarmente in onda su Rai 1 nel giorno della morte di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino. Una scelta che ha sollevato un’ondata di polemiche: la Rai ha trasmesso una puntata registrata il 14 gennaio, accompagnandola esclusivamente da un sottopancia tecnico con la scritta “Puntata registrata il 14 gennaio”. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

