Operatività ridotta per l' aeroporto d' Abruzzo con la nebbia ancora voli dirottati

L'aeroporto d'Abruzzo affronta operatività ridotta a causa della fitta nebbia, che ha costretto a dirottare due voli e a cancellarne uno nella mattinata di venerdì 19 dicembre. La scarsa visibilità sta creando disagi ai passeggeri e rallentamenti nelle operazioni di volo, evidenziando le difficoltà legate alle condizioni meteo avverse di questo periodo.

© Ilpescara.it - Operatività ridotta per l'aeroporto d'Abruzzo con la nebbia, ancora voli dirottati Due voli dirottati e uno cancellato nell'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di venerdì 19 dicembre a causa della nebbia.Come già avvenuto nei giorni scorsi, la scarsa visibilità riduce di molto l'operatività dello scalo aeroportuale “Pasquale Liberi”.Nella mattinata odierna i voli della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Esordisce con la nebbia il mese di novembre: voli dirottati e ritardi all'aeroporto d'Abruzzo Leggi anche: Nuovi disagi per la nebbia nell'aeroporto d'Abruzzo, dirottati diversi voli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aeroporto d’Abruzzo: ecco le novità sui voli del 2026 operatività sospesa per nebbia fitta A causa della visibilità fortemente ridotta (circa 300 metri), le operazioni di volo risultano temporaneamente sospese. La presenza di nebbia persistente sta impedendo decolli e atterraggi in sicurezza. I voli del - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.