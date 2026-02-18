Addio porzioni extra-large nei fast food | pesa caro-vita ma anche girovita

Le grandi porzioni di cibo nei fast food sono sparite a causa dei rialzi dei prezzi e delle nuove normative sanitarie. I ristoratori riducono le quantità di patatine, pollo fritto e bibite zuccherate per contenere i costi e rispondere alle richieste di una maggiore attenzione alla salute. Questa scelta ha già portato a porzioni più moderate e a una diminuzione delle calorie consumate. Molti clienti si trovano così a ordinare meno, anche se alcuni lamentano che le porzioni sono diventate meno soddisfacenti. La tendenza continua a diffondersi in tutto il settore.

(Adnkronos) – Addio porzioni extra-large per chips, chicken nuggets, bevande zuccherare e simili: le porzioni ‘super abbondanti’ che identificano il fast food e gli iconici ‘diner’ americani stanno diminuendo per ridurre i costi dei ristoratori ma anche il ‘girovita’ dei clienti. Secondo un articolo del Financial times, complici i prezzi ma anche il crescente uso di farmaci dimagranti GLP-1 che inibiscono la fame, molti ristoratori iniziano ad offrire porzioni più piccole. Kfc, la catena del pollo fritto per eccellenza, sta “adeguando le dimensioni delle porzioni” nei suoi 4.000 punti vendita americani, fa sapere Chris Turner, amministratore delegato di Yum Brands, proprietario del marchio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio porzioni extra-large nei fast food: pesa caro-vita ma anche girovita Back to back: i bigodini extra-large sono tornati e donano volume anche ai capelli più fini, parola di divaI bigodini extra-large sono tornati di tendenza, portando volume e movimento anche ai capelli più fini. Violenza giovanile a Salerno: Accoltellato un minorenne dopo una lite nei pressi di un fast foodUn minorenne è stato accoltellato dopo una lite scoppiata tra due ragazzi davanti a un fast food a Salerno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Addio porzioni extra-large nei fast food: pesa caro-vita ma anche girovitaSecondo un articolo del Financial times, complici i prezzi ma anche il crescente uso di farmaci dimagranti GLP-1 che inibiscono la fame, molti ristoratori iniziano ad offrire porzioni più piccole ... adnkronos.com Fast food USA si cambia? Calano le porzioni extra?large per contenere costi e girovitaNegli Stati Uniti le storiche porzioni extra?large di patatine, chicken nuggets e bibite zuccherate stanno lasciando spazio a quantità più contenute. Secondo il Financial Times, l’aumento dei costi e ... foodaffairs.it Addio a Salvatore “Giancarlo” Giaquinta, 70 anni, a lungo bancario nel capoluogo, cognato della sindaca Patrizia Manassero. I funerali oggi (martedì 16 febbraio), alle 15,30, nella chiesa parrocchiale di San Paolo facebook