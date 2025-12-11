Back to back | i bigodini extra-large sono tornati e donano volume anche ai capelli più fini parola di diva

I bigodini extra-large sono tornati di tendenza, portando volume e movimento anche ai capelli più fini. Questa revival, ormai protagonista sui social come TikTok e Instagram, rende il look facile e veloce, riscoprendo un classico rivisitato in chiave moderna. Un ritorno che conquista le appassionate di hairstyling e di beauty in generale.

Se aprite TikTok o Instagram, tra un tutorial di contouring e l’altro, noterete un ritorno inaspettato e prepotente: i bigodini extra-large. Non stiamo parlando dei piccoli rulli per ottenere ricci stretti “da nonna”, ma dei Jumbo Rollers (spesso in velcro) capaci di trasformare una chioma piatta in una cascata di volume degna di Cindy Crawford o, per restare ai giorni nostri, di Matilda Djerf. Ecco perché questo accessorio vintage è diventato il mai-più-senza delle beauty addict e come utilizzarlo per dare corpo anche ai capelli più sottili. L’effetto “blowout” e il fascino del volume XXL. Perché questo ritorno? La risposta è nel desiderio di un look che sembri costoso, curato e sfacciatamente femminile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Back to back: i bigodini extra-large sono tornati e donano volume anche ai capelli più fini, parola di diva

Back to the Garage! Dopo decenni di silenzio, il centro storico di Roma ricomincia a vibrare “dove tutto è iniziato”. Questo l’obiettivo del progetto "Back to the Garage" che il 20 dicembre nel leggendario “ex Garage” di Trastevere, oggi “Il Cantiere” e un tempo p - facebook.com Vai su Facebook

Back to back: i bigodini extra-large sono tornati e donano volume anche ai capelli più fini, parola di diva - large: il segreto beauty per trasformare capelli fini in una chioma da Supermodel. Segnala dilei.it