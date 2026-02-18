Addio a Mariano Rubinacci erede della maison che fu un tempio dello stile anglo-napoletano

Mariano Rubinacci, noto stilista napoletano, è morto a causa di una lunga malattia, lasciando un vuoto nel mondo della moda. Figlio di Gennaro Rubinacci, aveva portato avanti la tradizione sartoriale di famiglia, rendendola famosa anche all’estero. La sua passione per il tailoring e il suo stile inconfondibile avevano attirato clienti di alto livello. Rubinacci aveva recentemente aperto una nuova boutique a Napoli, consolidando il legame con la città d’origine. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore dell’alta moda.

E’ morto lo stilista napoletano Mariano Rubinacci, erede della maison fondata dal padre Gennaro nel 1932. Aveva 83 anni. A darne notizia sono i social della casa di moda. “Oggi ti salutiamo, ma la tua eleganza, il tuo esempio e il tuo amore rimarranno con noi per sempre. Grazie per tutto ciò che ci hai donato. Riposa in pace, – La Famiglia Rubinacci”, si legge su Facebook. “La maison Rubinacci è da sempre emblema di eleganza senza tempo, maestria sartoriale e tradizione partenopea – spiega il sito – London House – come la battezzò il fondatore Gennaro Rubinacci – divenne il luogo esclusivo dove l’eccellenza della Sartoria Napoletana incontrava il raffinato gusto londinese, che all’epoca era considerata la capitale indiscussa dell’eleganza maschile”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

