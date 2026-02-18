Mimmo Liguoro, volto noto della Rai, è morto a 84 anni. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra colleghi e spettatori, che lo ricordano come un professionista serio e affidabile. Liguoro ha dedicato più di cinquant’anni alla televisione, diventando un punto di riferimento per molti italiani. La sua carriera si è concentrata soprattutto nel giornalismo di news, dove ha sempre mantenuto un approccio diretto e chiaro. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media locali. La sua figura resterà nella memoria del pubblico.

Lutto nel giornalismo campano e nazionale: è morto a 84 anni Mimmo Liguoro, storico volto del telegiornale Rai e firma autorevole dell’informazione italiana. Era originario di Torre del Greco, città alla quale è rimasto sempre profondamente legato. Il decesso è avvenuto nella notte a Roma, dove viveva da tempo. Con lui scompare un protagonista di lungo corso della televisione pubblica, capace di attraversare stagioni diverse del giornalismo mantenendo uno stile sobrio e riconoscibile. Liguoro era particolarmente noto al grande pubblico per la conduzione del TG2 e, successivamente, del TG3. Due esperienze che ne hanno consolidato credibilità e autorevolezza, facendone un punto di riferimento per generazioni di telespettatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio allo storico volto Rai: amato da tutti, il triste annuncio è appena arrivato

“Sei stato un esempio per tutti”. Addio al grande giornalista italiano: il triste annuncio è appena arrivatoÈ deceduto a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e storico corrispondente dall’Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana.

Addio a un mito dello sport: il triste annuncio è appena arrivatoÈ venuto a mancare Genesio Bevilacqua, figura di rilievo nel mondo della Superbike e appassionato di motociclette.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.