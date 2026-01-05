Sei stato un esempio per tutti Addio al grande giornalista italiano | il triste annuncio è appena arrivato

È deceduto a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e storico corrispondente dall’Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. Figura rispettata nel panorama giornalistico italiano, il suo contributo è stato un esempio per molti colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’informazione, lasciando un ricordo di professionalità e dedizione.

È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. L'annuncio della morte è stato dato in diretta dal Tg5, suscitando cordoglio tra colleghi e lettori per la lunga carriera giornalistica e l'impegno nel raccontare la regione. La carriera giornalistica Armaroli era nato a Bologna il 20 novembre 1948. Dopo essersi diplomato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografico e all'Accademia Antoniniana, iniziò la sua carriera artistica come attore radiofonico a Radio Rai, collaborando con nomi come Sergio Fantoni, Massimo Dapporto, Luigi Vannucchi e Giulio Bosetti.

