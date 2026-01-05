Sei stato un esempio per tutti Addio al grande giornalista italiano | il triste annuncio è appena arrivato

Da thesocialpost.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e storico corrispondente dall’Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. Figura rispettata nel panorama giornalistico italiano, il suo contributo è stato un esempio per molti colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’informazione, lasciando un ricordo di professionalità e dedizione.

È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall’Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. L’annuncio della morte è stato dato in diretta dal Tg5, suscitando cordoglio tra colleghi e lettori per la lunga carriera giornalistica e l’impegno nel raccontare la regione. La carriera giornalistica Armaroli era nato a Bologna il 20 novembre 1948. Dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografico e all’Accademia Antoniniana, iniziò la sua carriera artistica come attore radiofonico a Radio Rai, collaborando con nomi come Sergio Fantoni, Massimo Dapporto, Luigi Vannucchi e Giulio Bosetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sei stato un esempio per tutti addio al grande giornalista italiano il triste annuncio 232 appena arrivato

© Thesocialpost.it - “Sei stato un esempio per tutti”. Addio al grande giornalista italiano: il triste annuncio è appena arrivato

Leggi anche: Addio al grande giornalista italiano: il triste annuncio è appena arrivato

Leggi anche: “Ci ha lasciati un grande”. Addio al giornalista italiano: il triste annuncio è appena arrivato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Davide Tizzano: i ricordi di amici, compagni e persone che lo hanno conosciuto; Borghetto Santo Spirito, se la comunità perde il 'santo' del volontariato. Nino, esempio per tutti; Volley in lutto per l’addio a coach Marco De Palo: “Sei stato un esempio”; L’ultimo saluto di Cortona a Pasqualino Bettacchioli.

Un giorno, una storia - La verità su Brigitte Bardot

Video Un giorno, una storia - La verità su Brigitte Bardot

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.